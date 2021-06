Deutsche Bank CEO Sewing dringt auf Fortschritte bei Kapitalmarktunion

Zu den „essenziellen Schritten für einen stärkeren Kapitalmarkt“ gehöre auch eine Wiederbelebung des europäischen Verbriefungsmarktes, sagte Sewing. „Es geht schlicht darum, solide Kredite in Wertpapiere umzuwandeln. Das würde die Bilanzen der Banken entlasten, die hohe Kapitalanforderungen zu erfüllen haben, und damit weitere Kredite an die Wirtschaft ermöglichen.“ Die Bündelung von Forderungen war in der Finanzkrise 2007/2008 in Verruf geraten, weil Ratingagenturen Pakete von ausfallgefährdeten Immobilienkrediten für Hauskäufer in den USA mit Bestnoten zu lukrativen Wertpapieren geadelt hatten.



Mehr zum Thema: Mit Investments in Kommunikation, Immobilien und alternative Energien will die Allianz punkten. Aktien werden ihr hingegen zu heiß.