Deutsche Bank: Neu geht anders

Die offizielle Mitteilung der Bank spricht davon, dass sie „die Unternehmens- und Investmentbank neu ausrichtet.“ Angekündigt hat sie jedoch bloß Anpassungen im Detail. So wird sie sich aus einigen Geschäften zurückziehen oder sie deutlich reduzieren. Im Zinsgeschäft in den USA soll es sicher Einschnitte geben, im globalen Aktiengeschäft sind sie wahrscheinlich. In beiden Disziplinen hat die Bank zuletzt deutlich weniger verdient, die Aktivitäten hat sie in den vergangenen Monaten gründlich überprüft. Künftig will sie sich noch stärker auf ihre europäischen Kunden konzentrieren. Sewings Vorgänger John Cryan hätte das wohl kaum anders entschieden. Zudem belässt es die Bank bei einer vagen Absichtserklärung. Konkrete Zahlen fehlen völlig.