Deutsche Bank Zehn Jahre Paul Achleitner – eine Bilanz

Zum Schluss gibt er sich sogar selbstkritisch. Natürlich habe auch er Fehler gemacht, räumt Paul Achleitner in seiner vorab veröffentlichten Rede ein. „Manches, was man als Fortschritt angedacht hatte, stellte sich als Rückschritt heraus.“, heißt es da. Oder auch: „Manches, was zur Lösung beitragen sollte, vergrößerte tatsächlich das Problem.“ Letztlich aber, so erklärt er es den Aktionären, hätten auch die Irrwege zum Ziel geführt. „Wir haben Ihre Deutsche Bank in diesen zehn Jahren wieder aufs richtige Gleis gesetzt.“



In den Details folgt die Rede noch einmal einem erprobten Muster, mit dem sich die Amtszeit des früheren Allianz-Vorstands zu einer planvollen Erzählung fügen soll. Die Verantwortlichen – vor Achleitner – hatten die Bank überschätzt. Die Herausforderungen waren viel größer als angenommen. Die niedrigen Zinsen und die scharfe Regulierung haben die Planungen zusätzlich erschwert. Selbst Entscheidungen, die auf den ersten Blick erratisch wirken, sollen vor diesem Hintergrund einen tieferen Sinn ergeben.