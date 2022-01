Frankfurter Kreditinstitut: M.M.-Warburg-Eigner forcieren erneut Verkauf der Degussa Bank

Hintergrund der Verkaufsbemühungen sind die Folgen aus sogenannten Cum-Ex-Transaktionen, die der Bundesgerichtshof mittlerweile für illegal erklärt hat. Obwohl die Bank M.M. Warburg jede Schuld bestreitet, hat sie deshalb Steuerforderungen in dreistelliger Millionenhöhe erstattet. Um die Folgen für die Hamburger Bank abzumildern, hatten Olearius und Warburg diese mit 155 Millionen Euro gestützt. Das Geld stammte allerdings aus einem sogenannten Schuldbeitritt, faktisch hatten es sich die Eigner so bei ihrer eigenen Bank geliehen. In den kommenden Wochen wollen Olearius und Warburg diese Transaktion auflösen. Damit folgen sie auch den Vorgaben der Finanzaufsicht BaFin, die auf eine stärkere Trennung der Interessen von Bank und Eigentümern gedrungen hat.