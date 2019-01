HSH Nordbank Beraterkosten tilgen ein Drittel des Kaufpreises

Die Gesamtkosten dürften dabei noch steigen, denn das, was die HSH 2018 für Berater und Anwälte ausgegeben hat, ist in der Rechnung noch nicht enthalten. Insgesamt dürften Berater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Co. damit am Ende rund 350 Millionen Euro am HSH-Verkauf verdient haben. Einschließlich der Ausgaben für 2017 hatte die Summe noch rund 100 Millionen Euro niedriger gelegen.