Nach Bankenbeben Steht nun auch die First Republic Bank auf Messers Schneide?

Das „Wall Street Journal“ berichtete, es gebe verschiedene Szenarien bis hin zu einer Übernahme der First Republic. Unter anderem befänden sich JPMorgan und Morgan Stanley in Gesprächen mit dem Institut, frisches Geld zur Stützung sei dabei die wahrscheinlichere Variante als eine Übernahme. Auch die Citigroup, Bank of America, Wells Fargo und Goldman Sachs sprächen mit der Regionalbank. Die Agentur Bloomberg und das „WSJ“ berichteten, ein Deal könne bereits am Donnerstag bekannt gegeben werden. Zuletzt hatten die Rating-Agenturen Fitch und S&P die Einstufung der First Republic herabgesetzt und auf Risiken für die Finanzierung und Liquidität der Bank verweisen.