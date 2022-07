Qonto übernimmt Penta: Diese Übernahme könnte der Auftakt zur großen Fintech-Fusionswelle sein

Der Respekt füreinander soll auch Anreiz für die rund 200 Penta-Mitarbeiter sein. „Der Name Penta wird höchstwahrscheinlich auf mittlere bis lange Sicht verschwinden“, sagt Pertlwieser. Aber wir werden viel von dem, was unsere Kunden an Penta schätzen, in das neue Unternehmen einbringen.“ Auch er selbst wird an Bord bleiben: „Ich freue mich darauf, die mit dem gesamten Managementteam in den kommenden Wochen und Monaten intensiv voranzutreiben.“



Lesen Sie auch: Wann kommt dieses Zukunftsprojekt der Deutschen Bank endlich in Schwung?