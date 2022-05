Soziales Netzwerk: UBS bringt in Asien neue Anlage-App an den Start

Die UBS startet ein soziales Netzwerk für Anleger. Reiche Kunden in der Region Asien-Pazifik können die Handy-App Circle One ab diesem Dienstag nutzen, wie die Schweizer Großbank mitteilte. Im kommenden Jahr solle der Dienst auch Kunden in Europa und den USA zur Verfügung gestellt werden. In einer ersten Phase biete die UBS in der App Videos, Podcasts und Online-Seminare mit Markteinschätzungen und Anlage-Ideen.