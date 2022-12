Steuerbetrug: Britische Finanzaufsicht ermittelt wegen Cum-Ex-Geschäften

Die FCA ist seit sieben Jahren in die grenzüberschreitenden Ermittlungen europäischer Behörden eingebunden. Doch anders als in Dänemark oder Deutschland ermittelt in Großbritannien nur die Aufsichtsbehörde, die in Steuerstraftaten nicht zuständig ist. Diese gehören in Großbritannien in den Zuständigkeitsbereich der Steuerbehörde HMRC oder des Serious Fraud Office. Keins der beiden Institutionen wollte sich zur Frage äußern, ob sie ebenfalls in Bezug auf Cum-Ex ermitteln.