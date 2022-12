FIU-Desaster: Räumen Sie diesen Saustall auf, Herr Lindner!

Manchmal wirkte Christof Schulte wie ein menschlicher Anachronismus: Er war schlicht immer noch im Amt, führte die so bedeutende Geldwäsche-Spezialeinheit FIU einfach weiter – trotz all der Mängel, Skandale und Unwahrheiten, die er und seine Behörde seit mehr als einem halben Jahrzehnt produziert hatten. Nun ist er am Donnerstagmorgen doch zurückgetreten. Selten war ein Rücktritt eines deutschen Behördenchefs so überfällig, selten hat er sich so lange hingezogen – und selten hat ein Rücktritt so viel über den Zustand einer Partei verraten: über den von Christian Lindners FDP.