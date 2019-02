Steuerhinterziehung und Geldwäsche Gericht verurteilt UBS zu Zahlung von 4,5 Milliarden Euro

Ein Gericht in Frankreich hat die UBS im Prozess um Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. Das erklärte das Gericht am Mittwoch. Die Summe setzt sich aus einer Buße von 3,7 Milliarden Euro und Schadenersatz von 800 Millionen Euro an den französischen Staat zusammen. Die Aktie gab unmittelbar nach dem Urteil rund zwei Prozent nach.