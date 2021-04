Untersuchung Aufsicht knöpft sich Credit Suisse wegen Archegos-Debakel vor

Verluste auf Kredite an den kollabierten US-Hedgefonds Archegos Capital kosteten Credit Suisse rund 4,4 Milliarden Franken, weit mehr als jede andere beteiligte Bank. In den ersten drei Monaten 2021 fuhr die Schweizer Großbank daher einen Verlust von 252 Millionen Franken ein. In der Vorjahresperiode hatte noch ein Gewinn von 1,3 Milliarden Franken in den Büchern gestanden.