US-Bank: Goldman Sachs und Morgan Stanley mit Gewinneinbruch im Schlussquartal

„Wir haben im vierten Quartal in einem schwierigen Marktumfeld solide Ergebnisse erzielt“, erklärte Firmenchef James Gorman. Die Nettoerträge sanken im Zeitraum Oktober bis Dezember binnen Jahresfrist um zwölf Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar. Im Investmentbanking knickten sie sogar um 49 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar ein. Die Zinswende in den USA, ein sich verschlechterndes Konjunkturumfeld und die geopolitischen Unsicherheiten in