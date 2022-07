US-Bank JP Morgan sieht Geschäftsentwicklung in Europa als „erstaunlich stabil“ an

Trotz schwierigerer Rahmenbedingungen und höherer Risikovorsorge rechnet die US-Bank JP Morgan auch in diesem Jahr mit Wachstum ihrer Aktivitäten in Europa. „Bisher zeigt sich unser Geschäft erstaunlich stabil, die meisten Segmente liegen immer noch im Plan“, sagte Stefan Behr, Vorstandsvorsitzender der in Frankfurt ansässigen JP Morgan Europe SE, der WirtschaftsWoche.