Verdi will Commerzbank bestreiken „Wir wollen die Commerzbank lahmlegen“

Wegen des Tarifstreits war es bereits vereinzelt zu Warnstreiks gekommen. So hatte Verdi die Angestellten der Privatbanken in Berlin und Brandenburg und die Commerzbank-Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen zu Ausständen aufgerufen.



Verdi verlangt Tarifverträge bei Commerzbank-Töchtern



Verdi dürfte die Commerzbank auch deshalb bestreiken, weil Sabine Schmittroth, Personalvorständin der Commerzbank, als Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbandes auftritt. Zudem verhandelt die Gewerkschaft mit dem Geldhaus über einen eigenen Haustarifvertrag. Verdi verlangt vor allem eine Bestandsgarantie für die neuen virtuellen Beratungscenter des Instituts bis 2030. „Außerdem fordern wir, dass die Bank mit uns über die Einführung von Tarifverträgen bei Dienstleistungstöchtern verhandelt“, sagte Wittmann. Dabei geht es um sieben unter ComTS firmierende Gesellschaften, die Verwaltungsaufgaben erledigen. Für diese Töchter will Verdi höhere Löhne und verbindliche Arbeitszeiten festschreiben.