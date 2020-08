Wirecard-Skandal Wirtschaftsprüfer-Aufsicht ermittelt gegen EY

Insidern zufolge hat das CDU-geführte Ministerium den Bericht Ende vergangener Woche an den Wirtschaftsausschuss des Bundestages übermittelt. Im Wirecard-Fall seien im Oktober 2019 nach Berichten der Zeitung „Financial Times“ Vorermittlungen zu Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung eingeleitet worden, so das Ministerium. Im Mai 2020 seien diese dann nach der Sonderprüfung von KPMG in ein förmliches Berufsaufsichtsverfahren überführt worden. Dieses dauere noch an. Laut „Handelsblatt“ untersucht die Apas sämtliche Jahres- und Konzernabschlussprüfungen von Wirecard ab 2015 durch EY „auf die Einhaltung der gesetzlichen und berufsrechtlichen Vorgaben“.