Abschied von Daniel Craig James Bond – die Lizenz zum Kassieren

Das Markenfeuerwerk hat indessen auch Nachteile. Wegen der Corona-bedingten Verzögerungen mussten eine Reihe von Szenen von „Keine Zeit zu sterben“ aufwändig nachgedreht werden, weil einige der Produkte inzwischen längst auf den Markt gekommen waren.



Sean Connery und die Macher der frühen Bind-Filme waren da zu ihrer Zeit noch vergleichsweise bescheiden – in „Dr. No“ ist die Liste der Sponsoren noch recht kurz. Darauf stehen die Fluggesellschaft PanAm – und Waffenhersteller Smith and Wesson. in „Dr. No“ ist die Liste der Sponsoren noch recht kurz. Darauf stehen die Fluggesellschaft PanAm – und Waffenhersteller Smith and Wesson.



Wie es nun auch in Sachen Sponsoring und Marketing beim Agenten mit der Lizenz zum Kassieren weitergeht, dürfte im wesentlichen davon abhängen, wer Nachfolger von Daniel Craig wird. Als heiße Anwärter gelten Idris Elba und Tom Hardy - auch die sind gut darin, Maßanzüge mit Leben zu füllen.



