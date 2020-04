Adidas Sportkonzern entschuldigt sich für Mietstopp

Der Herzogenauracher Sportkonzern Adidas hat sich in einem offenen Brief an die Bundesbürger für seinen vor einigen Tagen verhängten Mietstopp für seine Geschäfte in Deutschland entschuldigt. In dem Schreiben, das morgen auch als Anzeige in Tageszeitungen erscheinen wird, heißt es: „Die Entscheidung, von Vermieter_innen unserer Läden die Stundung der Miete für April zu verlangen, wurde von vielen von Ihnen als unsolidarisch empfunden. Ihre Meinung ist uns wichtig, und Ihre Meinung ist eindeutig: Sie sind von adidas enttäuscht.“