Amazon: Packstation im Bus Kommen Pakete bald mit dem Nahverkehr?

Der Onlinehandel wächst immer noch rasant. Um etwa neun Prozent steigt die Menge der Pakete, die an Privatpersonen ausgeliefert werden, in Deutschland jedes Jahr an, berichtet der zuständige Branchenverband Biek. Und die steigende Zahl an Paketen bringt immer noch immer mehr Probleme mit sich – insbesondere in den Innenstädten. Die Straßen sind überfüllt, Lieferwagen stehen lange im Stau. Sie müssen ständig nach Parkplätzen suchen oder blockieren einfach Fahrstreifen. Das verschlimmert die Stauproblematik nur. Zudem schaden die Abgase gleichzeitig noch der Umwelt. Dabei erreichen die Paketboten die Empfänger oft nicht mal zuhause.



Die Paketdienste suchen deshalb nach Möglichkeiten, Pakete einfacher und umweltschonender in die Innenstadt zu bringen.



Für Amazon wäre es nicht das erste Projekt im Nahverkehr. In New York schickte der Konzern seine Zusteller bereits per U-Bahn zu den Empfängern. Amazon wollte testen, ob die Paketboten so schneller sind, als wenn sie in den New Yorker Staus festhängen. In anderen Städten, wie zum Beispiel Moskau, ist das Standard.