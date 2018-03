Autovermieter: Sixt macht BMW und Daimler beim Carsharing Konkurrenz

MünchenNach dem Ausstieg bei der gemeinsam mit BMW betriebenen Carsharing-Firma Drive Now will Sixt bald mit einem eigenen Angebot an den Start gehen. Noch in diesem Jahr werde eine neue Plattform für Mobilität geschaffen, die Dienste wie Carsharing, Autovermietung oder Transferservices unter einem Dach bündle, teilte Sixt am Donnerstag mit.