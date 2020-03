Bauunternehmen Auf deutschen Baustellen bohrt und hämmert es weiter

In Österreich ist es in den vergangenen Tagen noch etwas ruhiger geworden, als es durch die Ausgangssperren und die dadurch verwaisten Straßenzüge ohnehin schon ist. Denn auch die Bohrgeräusche an den Baustellen sind nun fast flächendeckend verstummt. Am Mittwoch kündigte der österreichische Baukonzern Strabag an, sämtliche Baustellen in Österreich pandemiebedingt ruhend zu stellen. Weil der Konzern den Mindestabstand zwischen den Bauarbeitern nicht gewährleisten könne, die Lieferketten nicht sichergestellt seien und nicht zuletzt wegen der „gesellschaftlichen Verantwortung“ habe Strabag-Chef Thomas Birtel „diesen drastischen Schritt“ laut Aussendung setzen müssen. Einen Tag später stellte auch Konkurrent Porr aus Wien sämtliche seiner Baustellen in Österreich ruhend.