Bertelsmann Das G+J-Fiasko ist ein Lehrstück über lückenhafte Unternehmensführung

Die Kurzfassung dieses Trauerspiels geht so: Zunächst werden zwei Firmen fusioniert, die abgesehen von ihrem Mutterkonzern wenig gemeinsam haben. Das sorgt in der Belegschaft des TV-Senders RTL und des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr für Skepsis – aber schnell auch für Aufbruchstimmung. Immerhin ist davon die Rede, dass die beiden einen „neuen nationalen, crossmedialen Medien-Champion“ bilden sollen. Und von „Synergien in Höhe von rund 100 Millionen Euro“. So weit, so gut.