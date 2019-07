Auffällig ist, wo Kunden von Autovermietungen Werbung wahrnehmen. Einerseits geben sie übermäßig häufig an, sich an Werbung auf großen Plakatwänden zu erinnern, andererseits nehmen sie Online-Werbung vor allem auf Websites wahr (und nicht so sehr etwa in Videos oder Apps). Das passt exakt zu der Art wie viele Autovermieter werben. Darüber hinaus können wir bestätigen, dass – so nervig sie manchmal sein mag – Werbung im Umfeld etwa von Flug- oder Hotelbuchungen gut platziert ist. 46 Prozent der Mietwagenkunden würden bei einer Reisebuchung etwa die Lufthansa in Betracht ziehen, im Vergleich zu 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auch fast alle anderen Fluggesellschaften im BrandIndex kommen für Mietwagenkunden häufiger in Betracht. Dazu passt eine hohe Affinität zu Booking.com, HRS und anderen Buchungsportalen. Dort Upselling-Angebote zu platzieren ist also genau richtig.