Claus Weselsky: „Es ist der Sinn eines Streiks, dem Arbeitgeber zu schaden“

Sie wollen die Arbeitszeit für Lokführer senken zu einer Zeit, in der viele Lokführer fehlen und am Markt kaum zu bekommen sind. Feuern Sie damit nicht die Entwicklung zu selbstfahrenden Zügen an, die keine Lokführer mehr brauchen?

Das ist Träumerei, vollautomatische Züge ohne Lokführer wird es auf lange Sicht nicht geben. Man kann eine U-Bahn vollautomatisch fahren oder einen Skytrain am Flughafen, aber im komplexen System Bahn keinen ICE.