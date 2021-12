Comeback der Nachtzüge Das Erlebnis Nachtzug auf einem ganz neuen Niveau?

Aumont ist Mitbegründer des Start-ups Midnight Trains. In den Nachtzügen, die ihm vorschweben, teilt sich niemand mehr ein Abteil mit Fremden. Auch soll niemand mehr an einer Wasserflasche aus Plastik nuckeln, die Bahnpersonal ins Abteil gestellt hat wie an diesem Abend, oder ein paar Kräcker knabbern müssen. Während der Zug so wie jetzt durch Ostfrankreich rollt, könnten die Passagiere statt dessen auch Bars und Restaurants an Bord besuchen, in denen frisch zubereitete Speisen und Getränke angeboten werden.