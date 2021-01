Corona-Politik: „Nach jeder Krise nimmt die Regulierung zu“

Sehen Sie denn, dass der Bund mehr Einfluss nehmen will?

Ich denke, die Verantwortlichen in Berlin achten darauf, dass sie möglichst wenig direkt in die betroffenen Unternehmen eingreifen. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass nach jeder Krise die Regulierung zunimmt. In der Finanzkrise hat der Staat Banken gerettet, die dann in der Folge eine Fülle neuer Vorschriften umsetzen mussten, die ihr Geschäftsmodell stark verändert haben. In dieser Krise sind nun Unternehmen vieler Branchen von Hilfsprogrammen abhängig gewesen. Im Gegenzug rechne ich deshalb mit einer deutlichen Zunahme der Regulierung in weitaus mehr Branchen.