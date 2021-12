Corona und die Messeveranstalter „Wir sind in die 70er-Jahre zurückkatapultiert worden“

Normalerweise werden in einem Jahr gut 28 Milliarden Euro durch Messen umgesetzt – neben den Messebauern und Unternehmen verdienen Dienstleister für Veranstaltungen, der Transportsektor, Hotels und Gastronomie an den Events, bei denen oft Tausende Besucher und Aussteller aus der ganzen Welt in Deutschlands Messestädte strömen.



Für 2020 und 2021 zusammengenommen könnten diese Einnahmen insgesamt um 42 Milliarden Euro sinken, wie das Ifo-Institut prognostiziert. Der Umsatz der deutschen Messeveranstalter alleine, der in den Jahren 2018 und 2019 noch bei jeweils 4,1 Milliarden Euro lag, verringerte sich 2020 um 30 Prozent auf nur noch 1,2 Milliarden Euro. Und 2021 könnte es noch düsterer aussehen.