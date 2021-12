Coronahilfen „Von den Buchungszahlen her haben wir einen faktischen Lockdown“

Wirtschaftswoche: Herr Iserlohe, Sie fordern als fast einziger Unternehmer einen bundesweiten Lockdown. Was ist der Grund? Soll das die deutsche Wirtschaft in die Knie zwingen oder wollen sie nur Schlagzeilen für sich?

Dirk Iserlohe: Ich will mehr Aufmerksamkeit. Aber nicht nur für unser Unternehmen, sondern für das Gastgewerbe insgesamt, welches bis heute in Deutschland bei der Politik keine Relevanz hat. Denn nicht zuletzt durch die jüngsten Corona-Maßnahmen hat sich unsere Lage wieder deutlich verschlechtert. Wir bei Dorint haben den September und Oktober mit einer Auslastung von ca. 60 Prozent abgeschlossen und endlich kein Geld mehr verloren. Doch schon in der zweiten Novemberhälfte sackte die Zahl auf 45 Prozent Belegung. Und den Dezember werden wir wahrscheinlich mit unter 20 Prozent Auslastung der Zimmer abschließen.