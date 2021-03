Coronakrise Lufthansa erleidet Rekordverlust

Im laufenden Jahr erwartet Lufthansa-Chef Spohr zwar einen starken Nachfrageanstieg gegenüber dem Horrorjahr 2020. Doch ist er nicht mehr ganz so zuversichtlich wie Ende letzten Jahres. Auch der internationale Airline-Verband IATA erklärte zuletzt, das erste Halbjahr werde schlechter laufen als angenommen. Die Vorausbuchungen für den Sommer lägen derzeit 78 Prozent unter 2019. Für das Gesamtjahr rechnet die Lufthansa jetzt mit einer Kapazität von 40 bis 50 Prozent, bemessen an 2019. Zuvor hatte die Fluggesellschaft noch erwartet, bis zu 60 Prozent zu erreichen. Praktisch vorbereitet wäre sie auf 70 Prozent. Doch derzeit sind noch 500 der 800 Flugzeuge großen Flotte dauergeparkt. Bis 2023 soll die Flotte auf 650 Flugzeuge schrumpfen, vor allem Maschinen mit hohem Kerosinverbrauch werden ausgemustert. „Wir prüfen, ob alle Flugzeuge, die älter als 25 Jahre sind, dauerhaft am Boden bleiben“, erklärte Spohr.