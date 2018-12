Deutsche Bahn Jeden Tag entfallen drei Prozent der Fernverkehrshalte

Damit fallen pro Tag 3,3 Prozent der Fernverkehrshalte aus. So lässt die Bahn zum Beispiel stark verspätete ICE-Züge aus Berlin mit Fahrtziel Düsseldorf vorzeitig in Essen oder Duisburg enden. Dadurch ist der ICE zumindest auf dem Rückweg nach Berlin wieder im Takt. In die Zählung der Deutschen Bahn gehen entfallene Halte wie in diesem Fall in Düsseldorf nicht als Verspätungen ein.