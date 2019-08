Deutsche Bahn So schreitet die Digitalisierung der Güterzüge voran

An Brücken und Zügen soll der Zustand von Schienen, Weichen und des Gleisbetts sowie der Wagons nahezu in Echtzeit erfasst werden. Dank Vernetzung und Digitalisierung soll es möglich werden, die Strecken schonender zu betreiben, sie effizienter zu warten und drohende Störungen bereits so frühzeitig zu erkennen, dass die Reparaturen den Betrieb kaum noch beeinträchtigen werden. Kaputte Züge sollen identifiziert werden, bevor sie mitten auf der Strecke liegen bleiben.



Zu erfassen, was, wo und mit welcher Ladung passiert, das ist auch Aufgabe der neuen Telematik- und GPS-Module und der Funketiketten für RFID- und NFC-Technik, die die analogen Güterwagen mit der vernetzen Welt verbinden sollen. Über Mobilfunk senden die so ausgerüsteten Waggons dann alle paar Minuten während der Fahrt sowie zusätzlich bei Start, Stopp oder heftigeren Stößen kurze Zustandsmeldungen. Daneben übermitteln sie der Bahn und deren Kunden Informationen zum Beladungszustand, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Bewegung bei sensiblen Ladegütern.