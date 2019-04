Deutsche Post Porto für Briefe könnte bald auf 90 Cent steigen

Die Netzagentur will in Zukunft auch die Qualität der Zustellung stärker kontrollieren. Man werde überprüfen, ob die Deutsche Post tatsächlich etwa 5000 neue Mitarbeiter einstellen werde, sagte Netzagentur-Chef Homann.



An der Börse waren die Post-Aktien bei Anlegern gefragt. Die Papiere notierten am Mittag mit einem Plus von 1,74 Prozent bei 31,26 Euro.