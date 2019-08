Deutsche Post über Klimaziele „Erst ab 400 Kilometer ziehen wir einen Flug in Betracht“

Ein Vertreter von Fridays For Future hat dazu auf Ihrer Hauptversammlung gesagt: „Ich persönlich finde es sehr spannend, wie sehr man sich selbst für Bestrebungen wie eine Klimaneutralität bis 2050 feiern kann, obwohl absolut klar ist, dass das viel zu spät ist.“

In unserer Zielsetzung orientieren wir uns an der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit. Neben dem Null-Emissionen-Ziel für 2050 haben wir uns ambitionierte Zwischenziele für 2025 gesetzt. Darüber hinaus soll 70 Prozent unserer Zustellung und Abholung bis 2025 „sauber“ erfolgen, also zum Beispiel zu Fuß, per Fahrrad oder Elektroauto. Das ist schon sehr ambitioniert.



Sie haben den StreetScooter, Ihren Elektrolieferwagen. Was machen Sie noch, um Emissionen zu sparen?

Wir sind sehr stolz auf unsere Tochter StreetScooter. Mit mehr als 9000 Fahrzeugen allein in unserer Flotte ist StreetScooter Deutschlands am meisten verbreitetes Elektroauto. Aber natürlich machen wir als Konzern noch viel mehr. Ein vielversprechendes Beispiel ist unser Projekt in Großbritannien, wo wir die Dächer von Lkw mit Solarfolien ausstatten und die Energie den Motoren zustimmen. Dadurch sparen wir fünf Prozent des Dieselverbrauchs ein.