Deutsche Reiseplattform Getyourguide: Ein Einhorn unter Druck

Dann folgt gleich doppeltes Glück. Zuerst meldet sich nach einem Bericht in einer Schweizer Sonntagszeitung die Zürcher Kantonalbank und bietet eine Anschubfinanzierung in Form einer Kapitalbeteiligung. Kurz darauf will ein Anbieter von Wildwasser-Sport bei getyourguide.ch inserieren, weil ihm eine eigene Webseite zu viel Arbeit ist. Also ändern sie – ohne lange nachzudenken – ihr Geschäftsmodell zur Vermittlung von Erlebnisangebote, kaufen von gut 100.000 Franken der öffentlichen Bank jede Menge Computer und zahlen sich erstmals ein Gehalt – jeweils 2500 Franken pro Monat. Mit dem Geld im Rücken füllten die Fünf nicht nur ihre Webseite, in dem sie fast allen wichtigen Museen weltweit persönlich ihren Service vorführten. Sie bauten auch eigene Außenstellen in mittlerweile 16 Ländern auf, die jüngste in Amsterdam.