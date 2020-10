Deutscher Fußballbund Verdacht der Steuerhinterziehung: Razzia beim DFB

Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB sowie die Privatwohnungen von gegenwärtigen und ehemaligen DFB-Verantwortlichen durchsucht, wie die Ermittler mitteilten. An den Durchsuchungen in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Rheinland-Pfalz seien insgesamt rund 200 Beamte beteiligt gewesen. Neben Staatsanwälten waren Beamte der Steuerfahndung, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei im Einsatz.