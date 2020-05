Disney-Gewinn bricht um 90 Prozent ein Das Mickey-Maus-Imperium und die Seuche

Gibt es trotzdem etwas Gutes an den Ergebnissen für Chapek? Ja, weil der neue Konzernchef zum Start in einer Talsohle operiert – künftige Zuwächse könnten also dramatisch besser aussehen, abhängig vom Covid-19 Verlauf. Wenn er die Krise in den Griff bekommt, kann er sich so von seinem Vorgänger schneller differenzieren.



Doch das wird schwer und im laufenden Quartal wird es erst einmal weiter nach unten gehen. Chapek schätzt, dass allein der Parksparte rund eine Milliarde Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres an Gewinn entgangen ist, den anderen Geschäftsfeldern rund 400 Millionen Dollar.