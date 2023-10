Evakuierung aus Israel „Die behalten im Blick, was passiert, wenn Europa schläft“

Wie derlei Rückführungsmaßnahmen in den vergangenen Tagen im Einzelfall aussehen konnten, zeigt einmal mehr das Beispiel der beiden deutschen Mechaniker: Zwischen dem Nachmittag im Schutzkeller in Sderot und dem Abheben am Flughafen von Tel Aviv liegt in ihrem Fall eine fast dreitägige Odyssee. „Wir haben sofort einen Sicherheitsdienstleister in Israel aktiviert, der die beiden nach Tel Aviv bringen sollte“, berichtet Wolfgang Hofmann. Kapazitätsengpässe auf Seiten des Dienstleisters habe es zu diesem Zeitpunkt keine gegeben. Allerdings: „Die Gegend um Sderot war ja eine der am schwersten betroffenen, was die Kämpfe anging. Dementsprechend war es nicht sofort möglich, sich dorthin zu bewegen.“