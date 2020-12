Flugverkehr mit Großbritannien gekappt Der letzte Sargnagel für den Überflieger Norwegian?

Damit der Anblick ihrer Jets Kjos und seinen Kollegen am Schreibtisch nicht das nüchterne Denken verdarb, legten sie das Hauptquartier 60 Kilometer vom Airport entfernt in ein Bürohaus im Osloer Vorort Fornebu. Kjos: „Eine Fluglinie steuert man besser per Computer und nüchterner Betrachtung von außen als durch die Aussicht auf Flugzeuge.“ Dazu kamen viele bis dahin neue Details im Betrieb. Um das Be- und Entladen des Gepäcks zu beschleunigen, hatten die Norwegian-Jets in den Laderäumen kleine Förderbänder. Die befördern Koffer und Taschen hinein und hinaus, ohne dass die Packer in die Ecken kriechen müssen. „Damit sind unsere Maschinen oft schon 15 Minuten nach der Landung wieder auf der Startbahn“, so Kjos. Selbst Billigprimus Ryanair braucht dazu mindestens 25 Minuten.