Frankfurt-Hahn Das lange Leiden des Billigflughafens

Das militärische Erbe am Flughafen Hahn ist unverkennbar. Überall auf dem Gelände stehen alte Flugzeugbunker aus einer Zeit, als der Flughafen im Hunsrück nicht die erste Anlaufstelle für Schnäppchenjäger war, um für weniger als zehn Euro in den Urlaub zu fliegen. Im Kalten Krieg schickte von hier aus die amerikanische Air-Force ihre Kampfjets in die Luft. Platz gibt es reichlich am Hahn, wie die Branche den Landeplatz rund 70 Kilometer abseits der nächsten Großstadt nennt. Einen Parkplatz direkt am Terminal – an anderen Flughäfen der Republik sonst unmöglich oder zumindest unmöglich teuer – hier ist das kein Problem. Auf einigen Parkflächen etwas abseits des Haupteingangs wachsen schon kleine Büsche und Sträucher.