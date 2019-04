Für wenig Geld durch Europa Das Geschäft mit Osteuropas Fernfahrer

Für das Projekt „Faire Mobilität“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) koordiniert Wahl Beratungen für ausländische Fernfahrer, die in Deutschland unterwegs sind. An diesem Nachmittag ist er zusammen mit einem Kollegen und einer Kollegin an der Raststätte Hohenlohe Süd bei Neuenstein im Nordosten Baden-Württembergs ausgeschwärmt. „Viele Fahrer wissen nicht, was ihnen gesetzlich zusteht“, sagt Wahl. Sie sprechen Polnisch, Tschechisch und Bulgarisch. In der Landessprache angesprochen, öffnen viele Trucker bereitwillig ihre Türen.