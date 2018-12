 GDL und EVG: Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn wird es eng

Das jüngste Angebot „über die Erhöhung des Entgelts in Verbindung mit der vorgeschlagenen Laufzeit war nicht akzeptabel“, teilte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Verhandlungsort in Eisenach mit. Es sei nun nur noch bis Mittwoch, 9.00 Uhr Zeit, „um die strittigen Punkte einer Lösung in freien Verhandlungen zuzuführen“. Ein Bahnsprecher wollte das in der Nacht nicht kommentieren.