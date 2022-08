Gesundheitskonzern Was sich hinter dem CEO-Wechsel bei Fresenius verbirgt

Die Ad-hoc-Meldung kam am Freitagabend nach Börsenschluss. Im einst so beschaulichen Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius, mehr als 37 Milliarden Euro Jahresumsatz, kommt es zu einem abrupten Führungswechsel. Vier Jahre vor Vertragsende muss der amtierende Chef Stephan Sturm, 59 Jahre alt, gehen. Vorstandskollege Michael Sen, zuvor bereits in Diensten von Eon und Siemens, übernimmt zum 1. Oktober.