Großes Ranking Die besten Mittelstandsdienstleister: Da ist noch Luft nach oben

Wer hingegen bei Inwerk kauft, muss die Vorstellung, wie die Büroetage künftig möbliert werden soll, oft noch entwickeln. Solche Kunden wünschen Beratung und Anfassbares. Das bietet Inwerk auf 3500 Quadratmetern am Hauptstandort in Meerbusch bei Düsseldorf, und auf 2500 Quadratmetern im 2021 bezogenen hochmodernen Lab3 in Biebertal bei Gießen. Die beiden Showrooms seien „die größten Büromöbelausstellungen in Deutschland“, sagt Mitgeschäftsführer Jan Kegelberg.



Inwerk und die Certeo-Plattform, in die Zesch 2022 den bisherigen Takkt-Onlineshop bueromoebelonline.de integriert hat, sind die beliebtesten Büroausstatter der mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Das zeigt die Exklusivumfrage „Beste Mittelstandsdienstleister“, die das Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue seit 2015 erstellt. 2023 hat Certeo die Nase vorn im Wettbewerb um die Sympathie der Geschäftskunden, die nach Rechnung des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt jedes Jahr rund 2,5 Milliarden Euro für Büromöbel ausgeben.