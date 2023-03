Ifo-Geschäftserwartungsindex 14,3 Prozent der Unternehmen sagen Aufträge für Wohnungsbau ab

Eine Wohnung zu finden, gehört in Großstädten wohl zu den aktuell größten Herausforderungen. Dabei wächst nicht nur die Zahl der Menschen, die nach einer Wohnung suchen. Es mangelt auch schlicht an Neubauten – und das wird sich in Zukunft kaum ändern: Der deutsche Wohnungsbau blickt voller Sorgen in die Zukunft. Denn der Geschäftserwartungsindex für den Wohnungsbau fiel für Februar auf minus 65,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. „Im Wohnungsbau geht die Angst um“, sagt Ifo-Forscher Felix Leiss.