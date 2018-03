Die Deutsche Bahn ist besser als ihr Ruf

Die Deutsche Bahn ist damit unterm Strich besser als ihr Ruf. Tatsächlich hat sie in den vergangenen Jahren viele Millionen in die Renovierung älterer Züge investiert. Die ICE-1 und -2-Züge wurden komplett saniert. Und die sämtliche Flotte wurde technisch dem mobilen Zeitgeist angepasst: Seit Anfang 2017 bietet die Bahn etwa kostenloses WLAN in den ICE-Zügen an. Die Fernbusse hatten die Bahn zu dem Schritt gedrängt. Allerdings ist die Qualität der Hot-Spot-Verbindungen im Zug weit entfernt von einem durchschnittlichen WLAN-Anschluss zu Hause. Manchmal reicht das „Wifi on ICE“ immerhin aus, um Sendungen wie etwa die „heute show“ zu streamen. Doch richtig verlässlich ist das WLAN an Bord der Züge nicht. Die Qualität hängt von der Auslastung der Züge und der Fahrtstrecke ab.