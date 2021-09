Immobilienkonzern in der Krise Evergrande lässt Zahlungsfrist verstreichen

Das Evergrande-Management versprach, primär diesen Anlegern Gelder auszahlen zu wollen. Zinsen für eine heimische Anleihe wurden zuletzt bedient. Über die am Donnerstag fällig gewesenen Zinsen in Höhe von 83,5 Millionen Dollar für eine Übersee-Anleihe sowie weitere 47,5 Millionen Dollar Zinsen, die nächste Woche bezahlt werden müssten, äußerte sich Evergrande bislang nicht. Für Evergrande beginnt nun eine 30-tägige Nachfrist, nach der es offiziell in Verzug geraten würde.



Europas Währungshüter halten die Auswirkungen der Krise des chinesischen Immobiliengiganten Evergrande für Europa derzeit für begrenzt. „Im Moment sehen wir das auf China konzentriert“, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem US-TV-Sender CNBC. „Für Europa kann ich sagen, dass es nur begrenzt direkt betroffen ist.“