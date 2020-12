Insolvenz der Klier-Gruppe Sanierung von Deutschlands größter Friseurkette ist „auf einem guten Weg“

„Die Verhandlungen mit den Vermietern zu Mietkostensenkungen laufen sehr volatil und werden sich noch bis zum Ende des Verfahrens ins kommende Jahr ziehen“, so Melzer. Zuvor – voraussichtlich Ende Dezember – soll ein Insolvenzplan, der die Sanierungsbeiträge aller Beteiligten zusammenfasst, bei Gericht eingereicht werden. Die Gläubiger sollen dann am 25. Februar über die Annahme des Planes entscheiden. Dabei zeichnet sich bereits ab, dass die Unternehmensgruppe weiter in Familienhand bleiben soll. „Die Klier Holding - und damit die Familie Klier – soll als Gesellschafterin an Bord bleiben“, bestätigt Specovius.