Jahresbilanz: Flugchaos und Spritkosten belasten den Gewinn der Lufthansa

In diesem Jahr will die Lufthansa-Gruppe die Kapazitäten nicht mehr so stark ausbauen und rechnet einem Sprecher zufolge zugleich mit hohem Preisdruck in Europa, weil die Konkurrenz ihre Kapazitäten weiter hochfährt. Nach acht Prozent im vergangenen Jahr soll das Sitzplatzangebot in der Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Marken Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines gehören, um gut drei Prozent steigen.