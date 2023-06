Kika/Leiner Millionen-Deal: René Benko verkauft Möbel-Kette

Die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors und Galeria-Eigners Rene Benko hat in Österreich einen Millionen-Deal unter Dach und Fach gebracht. Fünf Jahre nachdem die Gruppe die Möbelkette Kika/Leiner übernommen hatte, trennt sie sich wieder davon, wie Signa am Donnerstag mitteilte. Die Immobilien der Kette gehen an das Immobilienunternehmen Supernova Invest des deutschen Investors Frank Albert. Das operative Geschäft von Kika/Leiner werde von der Beteiligungsgesellschaft des ehemaligen Geschäftsführers Hermann Wieser übernommen.