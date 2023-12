Kodi, Tedi, Action & Co. „Nur eine Handvoll Anbieter wird übrigbleiben“

„Sonderverkauf: Wenn weg, dann weg“, verkündet der Haushaltsdiscounter Kodi derzeit auf Werbeplakaten in seinen Filialen. Mit Kampfpreisen und bis zu 70 Prozent Rabatt will das Unternehmen Verbraucher davon überzeugen, Pfannen, Kerzen, Strumpfhosen und Deckenfarbe in einem der deutschlandweit 250 Kodi-Läden zu erstehen. Und tatsächlich ist der Kodi-Shop in Köln-Ehrenfeld an einem Donnerstagnachmittag kurz vor Weihnachten gut gefüllt. Das ist kaum verwunderlich: Angesichts der hohen Inflation sparen viele Haushalte. Beste Aussichten also für Billigheimer wie Kodi, Tedi & Co. Eigentlich.